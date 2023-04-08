В Самаре в период ремонта путепровода «139 км» по улице Земеца организуют пути объезда

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Часть общественного транспорта будет следовать по скорректированным трассам.

С 10 апреля 2023 года в Самаре начнут действовать ограничения движения транспорта по улице Земеца от въезда на территорию завода АО «РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова. Это связано с началом работ по ремонту путепровода «139 км», проходящего через вышеуказанную улицу. Напомним, что решение о необходимости обновления было принято, исходя из оценки состояния объекта, с учетом его инфраструктурной значимости. По путепроводу пролегает одна из ключевых дорог, связывающих промышленные предприятия города с другими районами. Заказчиком производства ремонта выступает Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара. В период ремонта путепровод будет перекрыт полностью.

Мэрия Самары уделила повышенное внимание проработке маршрутов объезда данного путепровода.

Так, при движении автомобильного транспорта по Заводскому шоссе от улицы Кабельной, а также при движении по проспекту Кирова в направлении «в город» объезд ремонтируемого участка будет осуществляться:

- по проспекту Кирова до улицы Физкультурной, по улице Физкультурной до Днепровского проезда, по Днепровскому проезду до улицы Литвинова (тем же маршрутом – в обратном направлении);

- по проспекту Кирова до улицы Победы, по улице Победы до улицы Земеца, по улице Земеца до улицы Литвинова (обратно – тем же маршрутом);

- по проспекту Кирова до улицы Победы, по улице Победы до улицы Елизарова, по улице Елизарова до улицы Дальневосточной, по улице Дальневосточной до улицы Олимпийской (обратно – аналогичным маршрутом, но используя вместо улицы Дальневосточной улицу Олимпийскую).

Трассы следования общественного транспорта также определены.

В части организации движения по трамвайным маршрутам будет актуальной следующая схема.

Трамвайные маршруты, следующие до конечной остановки «Юнгородок», будут функционировать без изменений, а именно:

- трамваи № 2 – «Постников овраг – Юнгородок»;

- трамваи № 3 – «Улица Чапаевская – Юнгородок», причем в утренние часы пик 4 рейса будут совершаться трамваями, состоящими из 2-х вагонов, в вечерний час пик – 10 таких рейсов;

- трамваи № 12 – «Стадион «Солидарность Самара Арена» – «Юнгородок»;

- трамваи № 19 – «Улица Фадеева – Юнгородок», при этом в утренние часы пик 9 рейсов будут выполняться трамваями из 2-х вагонов, а в вечерние пиковые часы – 10 таких рейсов.

Движение трамвайных маршрутов, по которым обычно осуществляются перевозки до конечной остановки «Костромской переулок», будет переключено на конечную остановку «Юнгородок», а именно:

- трамваи № 9 – «Костромской переулок – стадион «Металлург» и трамваи № 10 – «Костромской переулок – Юнгородок» будут следовать одной трассой: от конечной остановки «Юнгородок» до «Металлурга», далее по Заводскому шоссе, проспекту Кирова, улице Победы, улице Олимпийской, улице Алма-Атинской;

- трамваи № 13 – «Костромской переулок – Постников овраг» – поедут по трамвайному маршруту № 2, объезжая закрытый участок по улице Победы, проспекту Кирова, Заводскому шоссе до конечной «Юногородок», при этом в утренние и вечерние часы пик 12 рейсов будут совершаться двухвагонными трамваями;

- трамваи № 24 – «Костромской переулок – завод им. Тарасова» – после улицы Советской будут направляться по улице Победы, проспекту Кирова, Заводскому шоссе до конечной ООТ «Юногородок» (все трамваи сдвоенные);

- трамваи № 24к – «Костромской переулок – 15-й микрорайон» – после улицы Советской, как и трамваи № 24, будут осуществлять движение по улице Победы, проспекту Кирова, Заводскому шоссе, с конечной остановкой «Юногородок» (все поезда сдвоенные).

Расписание перевозок трамвайными маршрутами, движение по которым вместо конечной «Костромской переулок» переключат на конечную остановку «Юнгородок», в утренние пиковые часы будет скорректировано таким образом, чтобы указанные маршруты прибывали на конечную «Юнгородок» на 5-7 минут раньше, с учетом пешеходной доступности улицы Земеца, что важно для заводчан.

Работу автобусных маршрутов планируется организовать следующим образом:

- изменения не коснутся автобусов, которые до введения коррективов следуют до конечной остановки «Юнгородок», при этом в часы пик у автобусного маршрута № 21 «Барбошина поляна – станция метро «Кировская» вечером будет добавлен 1 рейс (убытие в 18:00);

- автобусный маршрут № 38 – будет работать по прежней схеме «9-й микрорайон – Юнгородок»;

- автобусный маршрут № 47 – по прежней схеме «Хлебная площадь – «Юнгородок»;

- движение автобусов маршрута № 8 «Безымянский рынок – поселок Падовка» будет осуществляться по Заводскому шоссе, проспекту Кирова и далее – по привычному маршруту;

- трасса следования маршрута № 12 «15а микрорайн – Авиационный завод» изменится, а именно вместо путепровода по улице Земеца будет пролегать по улице Победы, проспекту Кирова, Заводскому шоссе и далее до Авиационного завода, при этом для удобства пассажиров предусмотрен дополнительный остановочный пункт в районе пересечения улиц Земеца и Заводского шоссе – напротив дома № 24А по улице Земеца.

Обращаем внимание пассажиров: в связи с тем, что движение по городскому автобусному маршруту № 12 будет скорректировано, первые рейсы будут выполняться на 10 минут раньше. А именно время отправления из 15а микрорайона – 05:56, 06:59, автобусы проследуют через площадь им. Кирова, с прибытием на остановку общественного транспорта «Авиационный завод» в 06:25, 07:28 соответственно. До ООТ «Восточный поселок» отправление из 15а микрорайона – в 05:57, прибытие на ООО «Восточный поселок» – 06:12.

Отметим, что по многочисленным просьбам заводчан на автобусном маршруте № 12 запускается дополнительный «укороченный» рейс до остановки «Восточный поселок». Этот рейс будет оправляться от 15а микрорайона в 05:57 и прибывать на остановку «Восточный поселок» в 06:12.

Контрольный отдел перевозчика совместно с городским Департаментом транспорта продолжат наблюдать за дорожной ситуацией по указанному и другим маршрутам: будет вестись мониторинг наполняемости рейсов, времени отправки автобусов и времени прибытия на конечные пункты. В случае необходимости работа маршрутов будет корректироваться.

Помимо этого, в целях минимизации неудобств для горожан планируется запуск дополнительного автобусного маршрута (по нерегулируемым тарифам), который будет пролегать от Барбошиной поляны, по проспекту Кирова и до остановки «Юнгородок»: 4 рейса с отправлением от конечной остановки общественного транспорта «Барбошина поляна» в 06:00; 06:15; 07:00; 07:15 и 3 рейса с отправлением от конечной остановки общественного транспорта «Юнгородок» в 15:57; 16:07; 16:57.

Таким образом, схемы организации дорожного движения в связи с предстоящим началом ремонта дорожного полотна путепровода на улице Земеца утверждены, ознакомиться с ними можно на официальном сайте Администрации Самары по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/42600/ .

Напомним также, что для выработки решений руководством мэрии организована серия встреч и совещаний, в том числе выездных, с представителями промышленных предприятий, расположенных на Заводском шоссе, и других объектов жизнеобеспечения. Также, чтобы максимально снизить издержки при проведении ремонта, в обсуждении задействовали представителей профсоюзных организаций, районных администраций, депутатов, представляющих интересы жителей микрорайонов, находящихся вблизи объекта ремонта.

В дальнейшем Администрация Самары продолжит информировать жителей города о решениях, которые при необходимости будут приниматься дополнительно (в том числе в части вариантов объезда, работы общественного транспорта) и о ходе обновления путепровода «139-й километр».



