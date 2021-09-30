В Самаре трамваи №№ 5, 11, 12, 22, 24 будут следовать по скорректированным схемам

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В связи с производством работ по монтажу стрелочных переводов на пересечении улиц Ново-Садовая и Ново-Вокзальная временно – с 22:00 1 октября 2021 года до 05:00 4 октября 2021 года будет закрыто движение трамваев по улице Ново-Садовой на участке от Ново-Вокзальной до Барбошиной поляны – в оба направления.

В вышеуказанный период движение трамваев будет организовано следующим образом:

- маршрут № 5 – от улицы Чапаевской – по улице Ново-Садовой – до улицы Фадеева (до Северного трамвайного депо) и обратно;

- маршрут № 11 – от автостанции Аврора – по улице Ставропольской – через 15-й микрорайон – до Барбошиной поляны и обратно;

- маршрут № 12 – от Юнгородка до улицы Фадеева (до Северного трамвайного депо) и обратно;

- маршрут № 22 – от 15 микрорайона до улицы Красноармейской (проследует по улице Ставропольской, затем через Дом Печати) и обратно;

- маршрут № 24 – от Костромского переулка до Барбошиной поляны и обратно.

По улице Ново-Садовой на участке от улицы Ново-Вокзальной до Барбошиной поляны пассажиры смогут воспользоваться автобусными маршрутами №№ 50, 21м, 261, 297.

Фото: администрация Самары