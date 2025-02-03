В Самаре с 18 апреля новые автобусы выйдут на маршруты №1, 50 и 51

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Жители Самары продолжают жаловаться на плачевное состояние автобусов на маршрутах №1 и 50. Об этом они написали под одним из постов губернатора в социальных сетях, пишет Самара-КП.

«Прошу пояснить, почему с Красноглинского района сняли все новые автобусы №1 и 50? Почему именно в этом районе? Там живут какие-то другие люди, которым все равно, какой у них транспорт?», – написала одна из горожанок.

На обращение отреагировали представители департамента транспорта Самары. По словам чиновников, с 18 апреля на маршруты №1, 50 и 51 будут выходить новые автобусы в полном объеме.