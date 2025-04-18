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В Самаре пустят общественный транспорт по специальным маршрутам до городских кладбищ

18 апреля 2025 12:52
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В Самаре пустят общественный транспорт по специальным маршрутам до городских кладбищ

В Пасху и другие религиозные праздники – 20, 27, 29 апреля и 7 июня, – а также в День Победы с 07:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение личного транспорта по ряду участков улично-дорожной сети. Это необходимо для беспрепятственной организации общественного транспорта к городским кладбищам, обеспечения разворота и стоянки автобусов, которые задействуют в специальных рейсах в указанные дни. 

Ограничение будет действовать:
- по улице Авроры от улицы Мориса Тореза до улицы Партизанской;
- по улице Аэродромной от улицы Тушинской до улицы Энтузиастов;
- по улице Ставропольской от улицы Пугачевской до улицы Алма-Атинской;
- по улице Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Отметим, что ограничения не распространяются на городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными Отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара. 

Напомним, что навестить захоронения жители Самары смогут, воспользовавшись автобусами, которые будут запущены по восьми специальным маршрутам в режиме экспресса. С маршрутами и временем отправления от начальных и конечных пунктов можно ознакомиться на сайте администрации Самары: https://samadm.ru/media/news/53592/?sphrase_id=747494.

Кроме того, в Самаре будут организованы автобусы в Пасхальную ночь – с 19 на 20 апреля. По окончании праздничных богослужений, начиная с 02:00, они будут ожидать граждан у пяти храмов: 
- Покровский кафедральный собор (ул. Ленинская, 75А);
- Храм во имя Апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135А);
- Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11);
- Кирилло-Мефодиевский Собор (ул. Ново-Садовая, 260);
- Собор Софии Премудрости Божией - Софийский Собор (ул. Соколова, 1а).

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

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Теги: Городской транспорт

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