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В Самаре пустят дополнительные рейсы парома в Рождествено 27 и 28 ноября

26 ноября 2024 18:39
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В Самаре пустят дополнительные рейсы парома в Рождествено 27 и 28 ноября

Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

В среду, 27 ноября, дополнительный рейс судно совершит из Рождествено в Самару в 17:00, а в четверг, 28 ноября — из Самары в Рождествено в 11:00.

Напомним, со вторника, 26 ноября, на грузовой переправе между Самарой и Рождествено действует новое расписание.

«Вводится новое расписание движения судов на грузовой переправе Октябрьский спуск — Рождествено. Они будут делать по два рейса в день в каждом направлении», — заблаговременно предупреждали пассажиров в Самарском речном пассажирском предприятии.

Из Самары паром отходит в 8:00 и 16:00, из Рождествено — 6:00 и 14:00. Перевозчики также предупредили, что график движения судов может меняться в зависимости от погоды, пишет Обоз.инфо.

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