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В путь за праздничным настроением: в Самаре продолжается акция в общественном транспорте «Новогодний маршрут».



Новогодних маршрутов в Самаре стало больше. Сегодня у пассажиров автобуса № 34 – неожиданная встреча с главными новогодними персонажами. Их роли по традиции «примеряют на себя» дети и внуки работников автотранспортного предприятия «Самара Авто Газ».



Впереди еще не одна встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в этом автобусе. Акция будет организована также 31 декабря и 7 января.



В этот раз пассажирам дарят не только хорошее настроение, но и апельсины, а также защитные маски, которые необходимо носить всем от начала и до конца поездки.

Фото: администрация Самары