В Самаре представили новые вагоны фирменного поезда «Жигули»

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На железнодорожном вокзале Самары представили обновленные вагоны купейной группы в фирменном поезде № 9/10 «Жигули» Самара — Москва.

— Одноэтажные купейные вагоны нового модельного ряда выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом. Каждый из них оборудован душевой кабиной, кондиционерами и биотуалетами, — рассказали о новинке в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

В новых вагонах организованы дополнительные зоны общего пользования, установлены специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды — пурифайеры. В купе предусмотрен столик-трансформер, солнцезащитные и светонепроницаемые шторы, персональные сейфы, розетки, USB-порты и светильники.

В составе поезда — купейные вагоны, вагоны СВ и «Люкс».

Поезд с обновленными вагонами отправился в первый рейс 23 июня в 19:55. Время в пути составило 13 часов 5 минут. Цены на билеты в таком поезде начинаются от 7339 рублей, пишет 63.ру.