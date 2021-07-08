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В Самаре после ремонта на улице Вольской от 22 Партсъезда появится 170 парковочных мест

8 июля 2021 10:35
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В Самаре после ремонта на улице Вольской от 22 Партсъезда появится 170 парковочных мест

В Самаре идет ремонт ул. Вольской от ул. XXII Партсъезда до ул. Каховской. Дорогу приводят в порядок методом больших «карт», то есть по всей ширине проезжей части, с заменой асфальтового покрытия и люков смотровых колодцев. К настоящему времени на 20 тыс. кв. м из 40 тыс. запланированных уложили новый асфальт.

Также сейчас на территории строят новые карманы для заезда автобусов и парковки автомобилей. Как сообщили в городской администрации, на 1,7 тыс. кв. м появятся больше 170 парковочных мест. В работу берут и тротуары - их отремонтируют на площади в 5 тыс. кв. м.

Ремонт идет с опережением графика, отмечают в мэрии. Гарантия на проведенные работы составит пять лет, что на три года больше предыдущих гарантийных сроков. Это объясняется тем, что на ул. Вольской укладывают новейшую асфальтобетонную смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, которая формирует особо устойчивое к нагрузкам покрытие, пишет Самру.ру.

Теги: благоустройство

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