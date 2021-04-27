В Самаре погасли светофоры на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии

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Утром во вторник, 27 апреля, в Самаре перестали работать светофоры на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. По словам очевидцев, из-за этого там образовалась большая пробка.

Судя по сервису "Яндекс.Карты", движение на Ново-Садовой было затруднено от улицы Шверника в сторону центра города. На Советской Армии автомобилисты стоят в обе стороны. Ситуацию еще осложняет сужение проезжей части. Здесь проводят земляные работы в рамках подготовки к строительству двухуровневой развязки.



Представители Агентства по содержанию автодорог сообщили в "Твиттере", что на линии питания светофора выявили повреждение. Именно из-за этого не работает "регулировщик" на перекрестке. Специалисты уже занялись устранением проблемы. Кроме того, информацию передали в ГИБДД. Автомобилистов призывают быть внимательнее и соблюдать ПДД, пишет Сова.инфо.