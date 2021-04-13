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В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан

13 апреля 2021 13:13
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В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан

Администрация Самары внесла поправки в постановление о планировании муниципальных перевозок. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте.

Всего на территории города будет действовать 95 маршрутов. 94 из них осуществляются по регулируемым тарифам: 55 автобусных, 24 трамвайных и 15 троллейбусных. При этом ряд маршрутов был отменен. Это автобусы № 33, 43, 59а. Также были отменены маршруты 6-го и 17-го трамваев.

Автобусы № 80 – из микрорайона "Волгарь" до железнодорожного вокзала – работает по нерегулируемому тарифу. Остальные нерегулируемые маршруты № 27к, 48, 210, 81 были отменены в прошлом году.

Также планируется обновление подвижного состава с повышением доступности для маломобильных граждан. Это автобусы № 1 (Красная глинка – ж/д Вокзал), № 5 (Сухая Самарка – Губернский рынок), № 26 (Аврора – Сухая Самарка), № 50 (Красная Глинка – ж/д вокзал) № 51 (Красная глинка – ст. метро Кировская), а также трамвай № 5 (ул. Чапаевская - "Солидарность Арена") При этом в постановлении сказано, что закупать транспорт будут только при наличии финансирования из вышестоящего бюджета и готовности перевозчика, пишет Сова.инфо.

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