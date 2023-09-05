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В Самаре первые закупленные в этом году трамвайные вагоны вышли в рейс

5 сентября 2023 16:53
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В течение прошлой недели водители выполняли обкатку полученной техники.

Первому выходу новых трамваев на линию предшествовал ряд обязательных процедур. После официальной приемки трамвайных вагонов белорусского производства следовал другой важнейший этап – подготовка транспорта к выходу на маршрут. В течение прошлой недели водители выполняли обкатку полученной техники.

За это время персоналу необходимо было еще и адаптироваться к новому рельсовому общественному транспорту. Управлять трамваями предстоит специалистам профильного МП «ТТУ», зарекомендовавшим себя только с хорошей стороны – у которых отсутствуют дорожно-транспортные происшествия и другие нарушения, связанные с профессиональной деятельностью. В специальной книжке, которая выдается на основании водительского удостоверения, у них теперь появилась новая отметка, допускающая к управлению моделью современного рельсового транспорта Т811.

Как сообщили в профильном департаменте, до конца года компания-подрядчик выполнит свои договорные обязательства. К началу сентября в Самару прибыло 4 трамвайных вагона, 2 из которых уже вышли в рейс, а 2 других на данный момент проходят процедуру приемки. Ожидается поставка дополнительного оборудования, необходимого для эксплуатации общественного транспорта.

Т811 оборудованы площадкой с аппарелью для маломобильных граждан, видеокамерами с внутренней и наружной съемкой и выводом на монитор водителя, USB-разъемами для зарядных устройств, кнопкой связи с водителем. Впервые для Самары трамваи оснащены системой кондиционирования воздуха.

 

Фото:    администрация Самары

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