В Самаре переносится остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Огонек»

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Для повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Огонек» на пр. Кирова по направлению движения к пл. Кирова перенесена за перекресток пр. Кирова/ ул. Мирная.

По направлению движения к ул. Стара-Загора данная остановка расположена за перекрестком пр. Кирова/ ул. Мирная, ближе к ул. Мирной.

Указанный остановочный пункт оборудован заездными карманами в обоих направлениях.

Через остановочный пункт «Кинотеатр «Огонек» проходят маршруты общественного транспорта:



- автобусные по регулируемым тарифам (с предоставлением льгот): №№ 6, 29, 41, 47, 51;

- автобусные по нерегулируемым тарифам (без предоставления льгот): №№ 4, 203, 213, 226, 261;

- троллейбусные: №№ 4, 4к, 8, 9, 12, 13, 18, 20.

Фото: администрация Самары