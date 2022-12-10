В Самаре перекроют одну из главных улиц Кировского района

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Вечером 10 декабря, в 22:00 в областной столице перекроют движение по Зубчаниновскому шоссе. Там в районе дома № 179 будут устранять аварию на водоводе.

— Движение будет полностью закрыто на проезжей части в направлении Днепровского проезда. Объезд автобусов маршрутов № 27 и 75 из города по Литвинова, Магистральной и далее по маршруту; в город — по Зубчаниновскому шоссе, Физкультурной, Кузнецкому переулку и далее по маршруту, — сообщили в департаменте транспорта Самары.

Все работы планируют закончить до 12:00 11 декабря. К этому моменту движение по Зубчаниновскому шоссе на этом участке будет возобновлено, пишет 63.ру.