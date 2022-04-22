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В Самаре открыли навигацию до Ширяево и Рождествено

22 апреля 2022 11:51
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В Самаре открыли навигацию до Ширяево и Рождествено

В Самаре 21 апреля началась пассажирская навигация по пригородным маршрутам. Суда ходят до Шелехмети, Ширяево, Рождествено и Гавриловой поляны.

— Рейсы до Рождествено курсируют ежедневно. Отправление из Самары в 06:45, 08:15 и 10:00 через базу отдыха Проран, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 через Проран, 19:30 и 21:00. Из Рождествено суда ходят в 06:00, 07:30, 09:00 им 11:00 через Проран, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:45 через Проран и 20:15, — сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Суда на Шелехметь также ходят ежедневно с промежуточной остановкой на Нижнем пляже, который находится на острове Поджабном. Вниз по Волге рейсы отходят из Самары в 08:15 и 16:00 с прибытием в Шелехметь к 09:15 и 17:00. При движении вверх суда отходят из Шелехмети в 09:30 и 17:15 и прибывают в Самару в 10:40 и 18:25 соответственно.

Ежедневные рейсы до Ширяево ходят с остановкой на Поляне Фрунзе. Перевозки осуществляют раз в день. Суда отходят из Самары в 08:30 и прибывают в Ширяево к 11:00. В обратную сторону суда отходят в 16:00 и прибывают в Самару в 18:00.

Кроме того, открылась навигация по маршруту Самара — Гаврилова Поляна — Самара. Каждый день в 07:45 теплоход отходит из Самары, в 08:45 прибывает на Поляну Фрунзе, откуда отходит в 08:50 и в 09:30 прибывает в Подгоры и оттуда в 09:35 на Гаврилову Поляну к 09:50.

В обратную сторону: в 17:00, в 17:15 — остановка в Подгорах, в 17:50 — Поляна Фрунзе и прибытие в Самару в 18:40.

В 2022 году навигацию по Волге открыли досрочно. Теплоходы ОМ начали курсировать между Самарой и пристанью Подголятино, которая находится недалеко от Рождествено. Но раньше до самого села теплоходы не доезжали, пишет 63.ру.

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