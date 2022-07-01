В Самаре ограничили продажу билетов на речные суда

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В Самаре с 1 июля 2022 года ограничили продажи билетов на речные суда. Об этом рассказали в предприятии перевозчике.

Как сказано в сообщении: "С 01 июля 2022 года ООО «СРПП» осуществляет продажу билетов на суда, осуществляющие транспортные маршруты не более 3 билетов одному лицу."

Что касается групповых пассажирских перевозок на теплоходах, то они оформляются единым билетом на всю группу. Основанием будет служить заявка, причем поданная не позднее чем за сутки до отправления судна.

Ранее сообщалось, в 63 регионе провели очередной мониторинг зон отдыха. Речь идет о пляжах. Специалисты Роспотребнадзора 30 июня выявили 29 мест, где купаться разрешается. А также 2 пляжа, где купаться запрещено. Причина – несоответствие санитарным правилам из-за неудовлетворительного качества воды водоемов, пишет ГТРК Самара.