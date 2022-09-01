В Самаре ограничат движение транспорта 

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия – чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту – на территории Самары с 08:00 до 16:00 2 и 3 сентября 2022 года, а также с 08:00 до 12:00 4 сентября 2022 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.