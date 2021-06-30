В Самаре ограничат движение по нескольким улицам

136

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных соревнований – Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам на территории Самары с 08:30 до 15:00 3 и 4 июля будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до Проезда № 2 (ближнее примыкание к улице Демократической);

- по проезду № 2 от улицы 2-я Стадионная до улицы Арена 2018 (ближнее примыкание к улице Арена 2018);

- по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны (с цветографической окраской), а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Кроме того, с 08:30 до 15:00 3 и 4 июля 2021 года движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 205, 295, 96) будет организовано по скорректированным схемам.

Подробнее со схемами ограничения движения и движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Фото из открытых источников