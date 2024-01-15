В Самаре обсудили меры для улучшения ритмичности автобусных рейсов в Куйбышевском районе

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Качество транспортного обслуживания населения Куйбышевского района Самары, в том числе регулярность автобусных рейсов (ритмичность перевозок), сегодня обсудили в профильном департаменте на совещании с участием перевозчика.

По информации Департамента транспорта Администрации Самары, в настоящее время по территории Куйбышевского района проходит 12 муниципальных маршрутов общественного транспорта. При этом основные вопросы повестки совещания касались маршрутов № 36 и № 63, по которым на прошлой неделе поступили жалобы горожан и были зафиксированы нарушения.

По маршруту № 36 подразумевается оплата за перевезенных пассажиров. Выручку от оплаты проезда перевозчик оставляет себе, а заказчик осуществляет ему доплату до экономически обоснованного тарифа – он выше реальной стоимости, в которую пассажирам обходятся поездки по факту.

Рейсы по маршруту № 63 организуются в рамках исполнения контракта с оплатой выполненной транспортной работы. Но это уже другая методика. При этом новая модель ориентирована, в первую очередь, на выполнение планового количества рейсов по утвержденному расписанию. То есть заказчиком учитывается километраж фактически выполненных поездок, от начальной точки до конечной, а также отсутствие или наличие отклонений от расписания движения общественного транспорта по маршруту по неуважительной причине.

При таких контрактах невыполненная транспортная работа или работа, выполненная с отклонением от расписания по неуважительной причине, не оплачивается. Кроме того, предусмотрены штрафные санкции.

Контрольные мероприятия проводятся в ежедневном режиме, с дальнейшим анализом ситуации, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: администрация Самары