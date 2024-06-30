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В Самаре обновят более сотни камер видеонаблюдения "Безопасного города"

30 июня 2024 12:35
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В Самаре обновят более сотни камер видеонаблюдения "Безопасного города"

На текущий год запланирован ремонт 103 камер, установленных около Самарского моста, на Московском шоссе и возле стадиона "Солидарность Самара Арена". Также после работ территории благоустроят.

Обновление оборудования связано с окончанием гарантийного срока обслуживания объектов "Безопасного города", которые были созданы до 2022 года.

Всего в АПК входят 1937 видеокамер. При внедрении аппаратно-программного комплекса особое внимание уделяется безопасности в местах массового скопления людей и на дорогах. Поэтому важно, чтобы устройства показывали четкое изображение, пишет Сова.

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