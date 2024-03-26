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В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86

26 марта 2024 13:06
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В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86

Его поисками занимался департамент транспорта. Цена контракта составила 9,95 млн руб.

Подрядчика искали с середины марта нынешнего года. Итоги подвели 25-го числа того же месяца. В торгах участвовала только одна самарская компания. Ее зарегистрировали в феврале 2012-го.

С 1 апреля по 31 мая она должна организовать проезд по 86-му маршруту. Он проходит от площади Революции до совхоза "Рубежное". Его протяженность - 54,6 км.

В транспорте необходимо обустроить в том числе системы ГЛОНАСС/GPS, контрольно-кассовую технику, разместить указатели маршрута и сведения о перевозчике, пишет Сова.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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