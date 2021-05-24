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В Самаре на дублере Московского шоссе образовался провал на проезжей части. О том, как легковой и общественный транспорт проезжает проблемный участок, ГТРК «Самара» в понедельник, 24 мая, рассказали очевидцы и предоставили фото и видео.

Небольшой участок дорожного полотна, напротив дома №13 в 10 квартале, отличается от основного покрытия. Территория является довольно оживленной, на видеозаписи четко виден небольшой «срез» на асфальте. По словам местных жителей, именно в этой точке весной 2021 года велся ремонт на коммуникациях. Работы завершились больше недели назад, а вот прежний вид дороге почему-то до сих пор не вернули.

Это создает массу неудобств и общественному транспорту. Так, например, некоторые автобусы, которые хотят избежать попадания в дорожную яму, объезжают официальную остановку «Мехзавод» около дома №13 и сажают пассажиров дальше, между домами №14 и 16.

Возмущенные самарцы остались недовольными таким положением дел и поделились своими комментариями:

«В пятницу, 21 мая, хотела сесть на 67 автобус на официальной остановке, а водитель объезжая яму, уехал дальше. Пришлось бежать с маленьким ребенком за автобусом десятки метров»

«Ремонтировали, ремонтировали, наконец закатали и такую яму оставили», - поделились с редакцией сайта tvsamara.ru местные жители.