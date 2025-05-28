В Самаре могут узаконить нелегальные речные такси

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Пассажиропоток нелегальных речных такси в Самаре составляет около 300 тыс. человек в год. Для сравнения, показатель официальных перевозчиков - 640 тыс. человек. Такие данные были озвучены во вторник, 27 мая, на оперативном совещании регионального правительства.

Судя по словам чиновников, для решения проблемы нелегальных перевозок планируется изучить разные подходы. Например, глава правительства Михаил Смирнов сообщил, что ведется проработка вопроса о закрытии потребности пассажиров судами типа "МПКС" или "ОМ".

Губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что необходимо поработать и в направлении узаконивания деятельности речных такси:

"Какие меры мы принимаем, чтобы их "обелить"? Именно регуляторные. Не со стороны правоохранительных органов, это не наша работа. Что мы делаем с этим рынком? Какую нормативку мы новую принимаем? Какие штрафы вводим или, наоборот, бонусы для того, чтобы они переходили в тот или иной бизнес? Это тоже большая часть работы, ее тоже нужно вести. Это тоже один из регуляторов".

Ответить на эти вопросы предстоит минтрансу, который завершает работу над разработкой концепции развития речных перевозок и должен летом представить ее с конкретными предложениями, пишет Волга-Ньюс.