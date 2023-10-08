Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре прошла торжественная церемония закрытия чемпионата МВД России по плаванию
В Самаре прошла торжественная церемония закрытия чемпионата МВД России по плаванию
Россиянам предрекают обширную заболеваемость ОРВИ
Россиянам предрекают обширную заболеваемость ОРВИ
В селе Ягодное Самарской области пожар тушили 11 человек
В селе Ягодное Самарской области пожар тушили 11 человек
В Самарской области искали водителей-нарушителей с помощью коптера
В Самарской области искали водителей-нарушителей с помощью коптера
В Самаре могут изменить схемы движения двух автобусных маршрутов
В Самаре могут изменить схемы движения двух автобусных маршрутов
В Новокуйбышевске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
В Новокуйбышевске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
Росавиация ограничила полеты в Израиль
Росавиация ограничила полеты в Израиль
Самарцы за жесткие штрафы для пьяных водителей электросамокатов и велосипедов
Самарцы за жесткие штрафы для пьяных водителей электросамокатов и велосипедов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.49
0.81
EUR 106.01
1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре могут изменить схемы движения двух автобусных маршрутов

8 октября 2023 12:48
108
В Самаре могут изменить схемы движения двух автобусных маршрутов
 

Департамент транспорта Самары предлагает изменить схемы движения двух автобусных маршрутов. Это нужно для того, чтобы жители всех поселков Куйбышевского района могли добраться до новой поликлиники в Волгаре на общественном транспорте. Проголосовать за или против можно на "Госуслугах" до 15 октября.

Изменения коснутся двух маршрутов - №36 "Хлебная площадь - совхоз Рубежное", а также №76 "поселок 113-й километр - военный городок".

Автобус №36 будет заезжать в микрорайон "Волгарь". В обоих направлениях поворот будет осуществляться на улицу Казачью, далее по улице Осетинской, где находится новая поликлиника. Затем автобус делает разворот на улице Солженицына и едет также по улице Осетинской, Казачьей, выходит на Шоссейную/Кряжское шоссе и далее по маршруту.

Кроме того, планируется увеличить количество автобусов на маршруте до 12 штук и сократить интервал движения до 39-40 минут, пишет Сова.

Также до "Волгаря" хотят продлить маршрут №76. После заезда в поселок 113-й километр автобус по улице Обувной проследует до улицы Народной, затем повернет на улицу Осетинскую. Затем автобус делает разворот на улице Солженицына и далее в обратную сторону - по Осетинской, к улице Народной и, следуя по улице Обувной, возвращается к поселку 116-й километр.

Интервал движения сократят до 20 минут и также увеличат количество подвижного состава на маршруте до 14 машин.

Сейчас районная администрация собирает мнения горожан по этому вопросу. Проголосовать можно здесь до 15 октября 2023 года.

 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы за жесткие штрафы для пьяных водителей электросамокатов и велосипедов
08 октября 2023, 11:48
Самарцы за жесткие штрафы для пьяных водителей электросамокатов и велосипедов
Парламентарии продолжают пытаться повысить культуру езды на электросамокатах и велосипедах. Общество
144
Штрафы за парковку такси во дворах жилых домов могут достигать 5 тысяч рублей.
02 октября 2023, 09:51
Штрафы за парковку такси во дворах жилых домов могут достигать 5 тысяч рублей
Штрафы могут быть соразмерны с наказанием за нарушение правил парковки на местах, предусмотренных для инвалидов. Транспорт
490
Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня!
29 сентября 2023, 13:42
Самара готовится к футбольному матчу топ-уровня
1 октября, в день проведения футбольного матча  команд «Крылья Советов» и «Спартак», будет подан дополнительный подвижной состав. Футбол в Самаре
1103
В центре внимания
На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу
7 октября 2023  12:00
На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу "Мастер и Маргарита"
542
Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу
6 октября 2023  12:22
Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу
429
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
6 октября 2023  11:03
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
433
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
5 октября 2023  16:16
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
606
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
727
Весь список