В Самаре могут изменить схемы движения двух автобусных маршрутов

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Департамент транспорта Самары предлагает изменить схемы движения двух автобусных маршрутов. Это нужно для того, чтобы жители всех поселков Куйбышевского района могли добраться до новой поликлиники в Волгаре на общественном транспорте. Проголосовать за или против можно на "Госуслугах" до 15 октября.

Изменения коснутся двух маршрутов - №36 "Хлебная площадь - совхоз Рубежное", а также №76 "поселок 113-й километр - военный городок".



Автобус №36 будет заезжать в микрорайон "Волгарь". В обоих направлениях поворот будет осуществляться на улицу Казачью, далее по улице Осетинской, где находится новая поликлиника. Затем автобус делает разворот на улице Солженицына и едет также по улице Осетинской, Казачьей, выходит на Шоссейную/Кряжское шоссе и далее по маршруту.



Кроме того, планируется увеличить количество автобусов на маршруте до 12 штук и сократить интервал движения до 39-40 минут, пишет Сова.



Также до "Волгаря" хотят продлить маршрут №76. После заезда в поселок 113-й километр автобус по улице Обувной проследует до улицы Народной, затем повернет на улицу Осетинскую. Затем автобус делает разворот на улице Солженицына и далее в обратную сторону - по Осетинской, к улице Народной и, следуя по улице Обувной, возвращается к поселку 116-й километр.



Интервал движения сократят до 20 минут и также увеличат количество подвижного состава на маршруте до 14 машин.



Сейчас районная администрация собирает мнения горожан по этому вопросу. Проголосовать можно здесь до 15 октября 2023 года.



