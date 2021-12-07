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В Самаре изменят остановку на пересечении ул. Советской Армии и Московского шоссе

7 декабря 2021 11:40
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В Самаре изменят остановку на пересечении ул. Советской Армии и Московского шоссе

На дороге возле остановки «Телецентр-2», которая находится на улице Советской Армии, нет специального «кармана» для заезда общественного пассажирского транспорта. В 2022 году власти планируют исправить ситуацию. Об этом в эфире ГТРК «Самара» рассказал Алексей Дёгтев, председатель Городской Думы.

Местные жители знают, что именно в этом месте часто бывают пробки. Они возникают, когда происходит посадка-высадка пассажиров. Получается, что маршрутки и автобусы останавливаются на единственной полосе движения и закрывают проезд для остальных автомобилей.

«Если там останавливается автобус, то остальные машины тоже выстраиваются хвостиком. В 2022 году планируем сделать на отдельном участке заезд для общественного транспорта», — поделился планами председатель городской Думы Алексей Дёгтев.

Теги: Городской транспорт

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