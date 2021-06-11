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В Самаре изменят 2 трамвайных и 4 троллейбусных маршрута

11 июня 2021 10:31
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В Самаре изменят 2 трамвайных и 4 троллейбусных маршрута

С 10:00 11 июня до 05:00 15 июня трамваи и троллейбусы перестанут ходить по проспекту Кирова — на участке от Заводского шоссе до Ветлянской. Это связано с проведением работ по ремонту теплосети.

Представители городской администрации рассказали, как изменятся маршруты общественного транспорта. По их словам, он будет следовать до узловых станций на Заводском шоссе и обратно.

— Трамваи № 8, 25 направят по проспекту Кирова — улице Железной Дивизии до остановочного пункта «Юнгородок». Так они будут ездить в оба направления. Троллейбусы № 8, 12, 13, 18 проследуют по проспекту Кирова — улице Победы — улице Калинина — улице Вольской, а далее — по своим привычным маршрутам. Аналогично — в обратном направлении, — пояснили в городской администрации.

Также ограничат движение всего автомобильного транспорта по проспекту Кирова от Заводского шоссе до Ветлянской по направлениям:

  • «в город» — с 15:00 11 июня 2021 года до 05:00 15 июня 2021 года;
  • «из города» — с 00:00 11 июня 2021 года до 04:00 17 июня 2021 года.

Объезжать обозначенный участок рекомендуется по улицам Ветлянской, Кабельной, Береговой, Земеца, пишет 63.ру.

Теги: городской транспорт ограничение движения

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