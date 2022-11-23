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В Самаре изменили маршрут автобуса

23 ноября 2022 11:58
211
В Самаре изменили маршрут автобуса

В среду, 23 ноября, представители предприятия перевозчика «СамараАвтоГаз» сообщили об изменении схемы движения одного из самых популярных городских маршрутов. Это связано с ледяным дождем, что обрушился на областную столицу.

— В связи с неудовлетворительным дорожным покрытием на участке Северное шоссе от улицы Мира до ООТ «Северное шоссе» автобусы № 67 следуют до ООТ «Микрорайон Крутые Ключи», — сообщили представители «СамараАвтоГаз».

По измененным маршрутам продолжают ходить и другие автобусы. В частности, из-за закрытия Полевой поменялся режим работы транспорта с номерами 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50, 92, пишет 63.ру.

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