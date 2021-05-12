В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в акции принимают участие более 45 площадок.
Появилась интерактивная карта арт-площадок, которые примут участие в акции "Ночь музеев-2021" в Самаре
Встречи позволят участникам не только знакомиться и делиться опытом, но и презентовать свои проекты, перенимать эффективные инструменты коллег, находить бизнес-партнеров.
В региональном центре «Мой бизнес» запустили серию бизнес-завтраков по вторникам 
«Общее  решение»  —  игра,  возможность  пережить  коллективный  опыт  созидания.
В  рамках  Волгафест  2021  стартует  арт-проект   Андрея  Сяйлева  «Общее  решение»  
Тема фестиваля – «Движение навстречу». О возможностях Волгафеста 2021.
Волгафест пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной в Самаре
И за скорейшее выздоровление раненых.
В храмах Самарской области молятся о невинно погибших при стрельбе в казанской школе
В Новокуйбышевске пьяная женщина избила ребенка
В Новокуйбышевске пьяная женщина избила ребенка
Продажи новых автомобилей в России в апреле увеличились на 290%
Продажи новых автомобилей в России в апреле увеличились на 290%
Кабмин сообщил о дополнительных выплатах для россиян
Кабмин сообщил о дополнительных выплатах для россиян
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.16
0.02
EUR 90
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение

12 мая 2021 12:05
136
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту на территории Самары с 08:00 до 16:00 16 мая, 17 мая и 18 мая 2021 года будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) по следующим участкам улиц:

по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

по Проезду № 2,

по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также с 00:00 до 16:00 16 мая, 17 мая и 18 мая 2021 года на вышеуказанных участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 08:00 до 16:00 16 мая, 17 мая и 18 мая 2021 года движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295), будет организовано по скорректированной схеме, а именно на время веломарафона автобусы данных маршрутов будут осуществлять перевозки следующим образом:

        - в направлении «в город» – по Московскому шоссе – Волжскому шоссе – ул. Арена 2018 – 8 Проезду – 12 Проезду – далее по своим маршрутам;

        - в направлении «из города» – по Московскому шоссе – Волжскому шоссе – 10 Проезду – 8 Проезду – ул. Арена 2018 – Волжскому шоссе – далее по привычному маршруту.

Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои маршруты следования.

Теги: В центре внимания велосипедисты ограничение движения

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021, 13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Выздоровели и выписаны за сутки 95 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
96
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021, 13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
По нацпроекту обновляют 8 км дорожного покрытия. Благоустройство
122
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021, 13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
104
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
144
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
137
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
119
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
12 мая 2021  12:05
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
Транспорт
135
В Ночь музеев в Самаре запустят бесплатный автобус
12 мая 2021  11:47
В Ночь музеев в Самаре запустят бесплатный автобус
Транспорт
137
Весь список