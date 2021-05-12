В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту на территории Самары с 08:00 до 16:00 16 мая, 17 мая и 18 мая 2021 года будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) по следующим участкам улиц:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2,

- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также с 00:00 до 16:00 16 мая, 17 мая и 18 мая 2021 года на вышеуказанных участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 08:00 до 16:00 16 мая, 17 мая и 18 мая 2021 года движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295), будет организовано по скорректированной схеме, а именно на время веломарафона автобусы данных маршрутов будут осуществлять перевозки следующим образом:

- в направлении «в город» – по Московскому шоссе – Волжскому шоссе – ул. Арена 2018 – 8 Проезду – 12 Проезду – далее по своим маршрутам;

- в направлении «из города» – по Московскому шоссе – Волжскому шоссе – 10 Проезду – 8 Проезду – ул. Арена 2018 – Волжскому шоссе – далее по привычному маршруту.

Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои маршруты следования.