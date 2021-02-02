В Самаре из-за обильных осадков затопило Южный мост

Во вторник, 2 февраля, в Самарской области из-за непогоды произошел дорожный инцидент.
На Южном мосту в Самаре образовался настоящий потоп. Видеозаписью поделились очевидцы в социальных сетях, пишет ГТРК Самара.
На кадрах видно, как автомобили едут буквально сквозь волны. Скорее всего причина тому - обильные осадки.
В комментариях данное явление вызвало бурное обсуждение:
«Тот момент, когда вода обычно ПОД мостом, но что-то пошло не так»
«Вдуматься только...потом на мосту....»
Напомним, что в Самарской области по причине сильного снегопада объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Автолюбителей просят быть внимательнее на дорогах.
Фото: скрин видео instagram/samara.dtp.official
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