В Самаре из-за обильных осадков затопило Южный мост

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с повышением температуры воздуха и мокрым снегом основная задача служб благоустройства – не допустить подтопления участков улично-дорожной сети.
В изменившихся погодных условиях скорректирован перечень актуальных работ городских служб благоустройства
В этом году такой конкурс "Навигаторы детства" уже проходит в десяти регионах в пилотном режиме.
В российских школах появятся советники по воспитанию
По изучению английского языка через актерский тренинг. 
В молодежном лофте StrelkaHall пройдет мастер-класс «Ин.яз и Drama»
Целью конкурса является привлечение общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.
Стартовал прием заявок на участие в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда
Глава МИД России отметил, что западные страны не предъявят доказательств.
Лавров заявил, что у России есть все основания считать дело Навального инсценировкой
АО «ПТС» с февраля 2021 года присоединяется к ПАО «Т Плюс». Все его сотрудники продолжат работу в объединенной структуре.
«Предприятие тепловых сетей» входит в состав Самарского филиала «Т Плюс»
262 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Ночью 3 февраля местами по южной половине Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег.
В Самарской области на дорогах ожидается сильная гололедица
Самара  +2 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.51
-0.74
EUR 91.54
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ЦРК «Художественный» откроется выставка Виктора и Татьяны Скляр в технике валяния: «Валяные чудеса»  
В Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
Ко дню орнитолога в России Самарский зоопарк объявляет онлайн-конкурс рисунков
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре из-за обильных осадков затопило Южный мост

2 февраля 2021 13:51
168
В Самаре из-за обильных осадков затопило Южный мост

Во вторник, 2 февраля, в Самарской области из-за непогоды произошел дорожный инцидент.

На Южном мосту в Самаре образовался настоящий потоп. Видеозаписью поделились очевидцы в социальных сетях, пишет ГТРК Самара.

На кадрах видно, как автомобили едут буквально сквозь волны. Скорее всего причина тому - обильные осадки.

В комментариях данное явление вызвало бурное обсуждение:

«Тот момент, когда вода обычно ПОД мостом, но что-то пошло не так»

«Вдуматься только...потом на мосту....»

Напомним, что в Самарской области по причине сильного снегопада объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Автолюбителей просят быть внимательнее на дорогах.

Фото: скрин видео instagram/samara.dtp.official

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
2 февраля 2021  10:16
У СОФЖИ отозвали разрешение на межевание центра Самары
У СОФЖИ отозвали разрешение на межевание центра Самары
Право на подготовку документации по планировке этой территории СОФЖИ получил ещё в июне 2015 года. Экономика региона
286
1 февраля 2021  14:00
В Самаре закрылся рынок Ракита на ул. Товарной
В Самаре закрылся рынок «Ракита» на ул. Товарной
О том, когда работа возобновится, пока не сообщают. Экономика региона
818
1 февраля 2021  13:54
СОФЖИ остался без площадки у ЖД-вокзала в Самаре
СОФЖИ остался без площадки у ЖД-вокзала в Самаре
аспоряжение опубликовал департамент градостроительства Самары на сайте администрации. Экономика региона
507
Весь список
Финансы и Банки
2 февраля 2021  12:47
Клиенты Сбербанка теперь смогут перенести платёж по кредиту на месяц
Клиенты Сбербанка теперь смогут перенести платёж по кредиту на месяц
Сервис станет доступен клиентам банка, которые будут оплачивать кредит без просрочек и реструктуризаций и внесут не менее шести регулярных платежей. Финансы и Банки
145
2 февраля 2021  10:42
Пять новых возможностей СберБанк Онлайн
Пять новых возможностей СберБанк Онлайн
В январе 2021 года мобильное приложение СберБанк Онлайн расширило перечень своих инструментов. Финансы и Банки
210
1 февраля 2021  17:18
В 18 регионах доля безналичного торгового оборота в IV квартале 2020 г. превысила 60%.
СберИндекс: доля безналичного оборота побила исторический максимум
В 18 регионах доля безналичного торгового оборота в IV квартале 2020 г. превысила 60%. Финансы и Банки
467
Весь список
Строительство
31 января 2021  21:04
Приобретение квартиры в новостройке - это серьезные затраты. Но их вполне возможно минимизировать, если подойти к покупке с умом.
8 советов, как получить выгоду при покупке квартиры в новостройке
Приобретение квартиры в новостройке - это серьезные затраты. Но их вполне возможно минимизировать, если подойти к покупке с умом. Строительство
482
30 января 2021  12:42
Когда необходим ремонт, реконструкция или возведение нового здания, всегда возникает необходимость в демонтаже строительных сооружений.
Демонтажные работы – профессионально от компании «Ремонт-Актив»
Когда необходим ремонт или реконструкция, всегда возникает необходимость в демонтаже строительных конструкций. Строительство
822
29 января 2021  09:31
Администрация Самары через суд требует сноса пристроя к ТЦ Орбита»
Администрация Самары через суд требует сноса пристроя к ТЦ «Орбита»
Слушание по делу уже назначено. Строительство
1279
Весь список
Материалы и технологии
1 февраля 2021  13:51
Для приклеивания стеклохолста или флизелина, а также виниловых обоев на бумажной основе и бумажных обоев на впитывающие основания, успешно используют клей на основе ПВА дисперсии и крахмала – клей для стеклохолста Bostik.
Клей для стеклохолства Bostik
Для приклеивания стеклохолста или флизелина, а также виниловых обоев на бумажной основе и бумажных обоев на впитывающие основания, успешно используют клей на...Материалы и технологии
217
30 января 2021  12:54
Один из самых распространенных металлов на нашей планете - алюминий. По некоторым данным, этот химический элемент занимает третью строчку по распространенности, уступая по количеству лишь кислороду и кремнию.
Почему алюминий один из самых распространенных металлов
Один из самых распространенных металлов на нашей планете - алюминий . По некоторым данным, этот химический элемент занимает третью строчку по...Материалы и технологии
567
25 января 2021  12:45
Зачем нужно гидрооборудование Вашей спецтехнике: основные моменты
Техника специального назначения широко используется во сферах жизнедеятельности человека. Материалы и технологии
1503
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
8720
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
10732
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
12051
Весь список
Бизнес
30 января 2021  12:52
Одним из источников выгодных инвестиций в современном мире является участие в торгах по банкротству, в рамках которых дорогие активы можно купить по ценам ниже рыночных.
Торги по банкротству – агрегатор торгов БанкротБаза
Одним из источников выгодных инвестиций в современном мире является участие в торгах по банкротству, в рамках которых дорогие активы можно купить по ценам ниже...Бизнес
678
29 января 2021  16:52
Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.
В Информационно-консалтинговое агентство Самарской области в 2020 году обратились шесть тысяч предпринимателей
Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Бизнес
1227
29 января 2021  15:39
Ранее этот срок уже продлевали до 1 февраля. 
Предпринимателям продлили срок перехода с ЕНВД на «упрощенку» до 31 марта
Ранее этот срок уже продлевали до 1 февраля.  Бизнес
1181
Весь список
Новости компаний
1 февраля 2021  11:53
Сотрудникам АвтоВАЗа запретили парковать авто других брендов около административного здания
Сотрудникам АвтоВАЗа запретили парковать авто других брендов около административного здания
В комментариях под новостью большинство пользователей одобрили такую идею. Новости компаний
540
31 января 2021  20:30
Автопроизводитель не хочет «потерять» свой бренд, согласившись работать с Apple. Вместо себя он предлагает дочернюю компанию Kia. 
Hyundai раздумывает о работе с Apple. Боится стать как Foxconn
Автопроизводитель не хочет «потерять» свой бренд, согласившись работать с Apple. Вместо себя он предлагает дочернюю компанию Kia.  Новости компаний
792
30 января 2021  12:47
В современном мире востребованы бензогенераторы, оптимально подходящие для эксплуатации в минусовые температуры на стройке или лесоповале.
Бензиновые генераторы – особенности
В современном мире востребованы бензогенераторы, оптимально подходящие для эксплуатации в минусовые температуры на стройке или лесоповале. Новости компаний
698
29 января 2021  15:53
Временные изменения в расписании.
Самарский «Стриж» из Петербурга с 15 марта проследует через Москву без остановки
Временные изменения в расписании. Новости компаний
1341
Весь список
IT и Коммуникации
29 января 2021  00:15
С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки.
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке IT-технологий
С одной стороны – постоянный и высокий спрос на подготовленных специалистов. А специалисты – как летчики в начале ХХ века, все сплошь самоучки. IT и Коммуникации
1448
27 января 2021  12:29
Лицензия игры Майнкрафт
Майнкрафт - это очень популярная компьютерная игра, которая покорила многих игроков со всего мира. Причем играют в нее независимо от пола, возраста или...IT и Коммуникации
1166
18 января 2021  10:14
Полезные материалы про интернет-маркетинг
Если вы заинтересованы в продвижении продуктов и услуг в интернете, то вам следует углубиться в интернет-маркетинг. IT и Коммуникации
2794
Весь список
Транспорт
2 февраля 2021  13:51
В Самаре из-за обильных осадков затопило Южный мост
В Самаре из-за обильных осадков затопило Южный мост
Напомним, что в Самарской области по причине сильного снегопада объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Транспорт
168
2 февраля 2021  13:12
В Самарской области введено временное ограничение движения для грузовиков
В Самарской области введено временное ограничение движения для грузовиков
На время действия ограничений водители грузовых транспортных средств могут воспользоваться стоянками и площадками для отдыха.  Транспорт
255
2 февраля 2021  12:53
состоится профилактическая акция Внимание переезд!
В Самарской области состоится профилактическая акция «Внимание переезд!»
Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проведут беседы с водителями автотранспортных средств. Транспорт
132
2 февраля 2021  09:48
Следователи перекрыли участок трассы М-5 в Самарской области
Следователи перекрывали участок трассы М-5 в Самарской области
Следователи работают на трассе из-за ДТП, которое произошло 29 января 2021 года. Транспорт
230
Весь список
Предпринимательство
20 января 2021  17:33
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности.
Предприниматели Самарской области получают комплексную поддержку при создании и развитии своего дела
Потенциальные предприниматели могут обратиться за помощью уже на старте своей бизнес-деятельности. Предпринимательство
2865
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
8834
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
9412
Весь список
Новости региона
27 января 2021  13:36
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.
Поздравляем с днем рождения Ольгу Михееву!
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей...Новости региона
1473
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
9521
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
9253
Весь список
Электронные технологии
28 января 2021  12:12
Репост – полезная опция в социальных сетях, позволяющая поделиться интересной публикацией с друзьями подписчиками.
Сколько стоит репост на специализированном сервисе
Репост – полезная опция в социальных сетях, позволяющая поделиться интересной публикацией с друзьями подписчиками. Электронные технологии
1113
26 января 2021  12:26
Как набрать подписчиков в Ютубе бесплатно и платно
Подготовка качественного контента – важное, но не единственное условие успеха на YouTube. Даже содержательные видеоролики могут иметь малое количество...Электронные технологии
1557
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
9734
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
9425
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
9057
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
9320
Весь список
Современный дом
31 января 2021  20:59
С водных процедур обычно начинается и заканчивается наш день. Настроение человека во многом зависит от того, настолько комфортным было его пребывание в ванной комнате.
Ремонт ванной: особенности выполнения
С водных процедур обычно начинается и заканчивается наш день. Настроение человека во многом зависит от того, настолько комфортным было его пребывание в ванной...Современный дом
320
7 января 2021  12:48
Дома из бруса под ключ – надежно и качественно в компании Истъба
Востребованы и популярны экологически чистые жилые сооружения, которые выполнены из природного материала и наделены уникальной природной эстетикой – дома...Современный дом
4996
28 декабря 2020  13:25
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице.
Песочницы: для веселых, полезных и активных игр на свежем воздухе и дома.
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице. Современный дом
7166
Весь список
В мире Авто
15 января 2021  22:14
Профессиональная автохимия
Бесконтактная мойка представляет собой процесс применения специальных профессиональных химических моющих средств. В мире Авто
3421
31 декабря 2020  06:53
Модель CADILLAC ESCALADE
Cadillaс Escalade это воплощение уверенности, мощи, культового дизайна, комфортабельности. В мире Авто
6354
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
8186
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
12417
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
20500
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
17160
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
22366
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
21561
Весь список
Инновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Инновационные технологии
12527
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Инновационные технологии
9963
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Инновационные технологии
9339
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
39568
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
41327
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
40878
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
32876
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
33412
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров почтил память участников Сталинградской битвы у Вечного огня на площади Славы
2 февраля 2021  13:45 
Дмитрий Азаров почтил память участников Сталинградской битвы у Вечного огня на площади Славы
Глава региона возложил цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине. Социум
167
В Самарской области введено временное ограничение движения для грузовиков
2 февраля 2021  13:12 
В Самарской области введено временное ограничение движения для грузовиков
На время действия ограничений водители грузовых транспортных средств могут воспользоваться стоянками и площадками для отдыха.  Транспорт
254
Еще шесть человек умерли от коронавируса в Самарской области
2 февраля 2021  13:03 
Еще шесть человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки на 2 февраля выявлены 300 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
227
На портале Госуслуг открыт раздел «Лист ожидания».
1 февраля 2021  21:16 
Оперштаб СО: приоритетную возможность привиться от коронавируса должны иметь и граждане, оставившие заявки на Госуслугах
На портале Госуслуг открыт раздел «Лист ожидания». Здравоохранение
1665
В Самарской области за сутки на 1 февраля выявлены 305 заболевших коронавирусом
1 февраля 2021  13:49 
В Самарской области за сутки на 1 февраля выявлены 305 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2429, вылечились и выписаны 37350 человек.  Здравоохранение
1422
Весь список
Акценты
На портале Госуслуг открыт раздел «Лист ожидания».
1 февраля 2021  21:16 
Оперштаб СО: приоритетную возможность привиться от коронавируса должны иметь и граждане, оставившие заявки на Госуслугах
На портале Госуслуг открыт раздел «Лист ожидания». Здравоохранение
1665
В России с 1 февраля на 4,9% повышаются социальные выплаты
1 февраля 2021  09:50 
В России с 1 февраля на 4,9% повышаются социальные выплаты
Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год. В стране
1261
В феврале россиян ждет шестидневная рабочая неделя
1 февраля 2021  09:29 
В феврале россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Из-за Дня защитника Отечества рабочим днем делают субботу, 20 февраля. Социум
1233
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
4412
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
11651
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
12147
Весь список
Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
3543
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
5138
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
5711
Весь список