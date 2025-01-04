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В Самаре автобусы № 35 и 429 ходят по ул. Советской Армии в объезд из-за аварии на водоводе 

4 января 2025 18:06
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Аварийные работы ведут на водоводе у дома № 208 на ул. Советской Армии.

Аварийные работы ведут на водоводе у дома № 208 на ул. Советской Армии. В связи с этим автобусы двигаются по скорректированной схеме. Точный маршрут обозначил перевозчик в своем официальном телеграм-канале.

Так, автобусы под номером 35 следуют по Московскому шоссе, ул. Потапова, Ново-Садовой в направлении остановки "НФС". А в сторону ООТ "Сквер Санфировой" – по ул. Ново-Садовой, Гастелло и Московскому шоссе.

Автобусы № 429 едут на Барбошину поляну по ул. Советской Армии, Московскому шоссе, ул. Потапова и Ново-Садовой. А в сторону пригородной автостанции Новокуйбышевска следуют по улицам Ново-Садовой, Ново-Вокзальной, Московскому шоссе, ул. 22-го Партсъезда и Стара-Загоры.

 

Источник: СОВА

Теги: Самара

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