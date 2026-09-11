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В России во время авиаперелётов начнут выдавать аутичные людям набор сенсорной разгрузки

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В России во время авиаперелётов начнут выдавать аутичные людям набор сенсорной разгрузки

Аутичные жители Самары смогут бесплатно получить набор сенсорной разгрузки «Небо без стресса» в самолетах Smartavia. Рассказываем, как это сделать.

5 сентября, в Международный день благотворительности, авиакомпания Smartavia, совершающая рейсы в аэропорт Курумоч, начала выдачу бесплатных наборов сенсорной разгрузки «Небо без стресса» для пассажиров с расстройствами аутистического спектра (РАС). Наборы доступны на всех рейсах маршрутной сети, охватывающей более 40 направлений по России. В комплект входят предметы, которые помогают снизить сенсорную перегрузку во время авиаперелета.

Наборы сенсорной разгрузки разработаны авиакомпанией совместно с фондом «Антон тут рядом». Они включают в себя маску для сна, поп-ит и беруши. Для получения антистресс-набора необходимо оставить отметку на этапе покупки билета или сообщить об этом через форму обратной связи на сайте Smartavia, указав детали предстоящего перелета. Запрос попадет сотруднику авиакомпании, который проинформирует специалистов в аэропорту и экипаж о необходимости предоставления набора. Полученная информация поможет сотрудникам подготовиться ко встрече и оказать необходимую поддержку в аэропорту и на борту самолета.

Создание набора проходило в несколько этапов. Сначала команда проекта изучила, какие факторы вызывают у пассажиров с РАС наибольший дискомфорт во время перелета. Затем Smartavia подобрала 18 предметов, направленных на снижение нагрузки на органы чувств. На финальном этапе студенты фонда «Антон тут рядом» тестировали и выбирали предметы, которые помогают справляться со стрессом. В набор вошли маска для сна, снижающая воздействие яркого света, беруши, которые помогут уменьшить уровень шума, и поп-ит, дающий возможность переключить внимание через осязание.

«Наборы сенсорной разгрузки стали логичным продолжением комплексной программы по внедрению инклюзивного сервиса на воздушном транспорте, разработанной нами и реализуемой с начала 2025 года. В рамках первого тиража мы подготовили 1300 антистресс-наборов и готовы предоставлять их пассажирам с РАС, начиная с 5 сентября 2026 года», — рассказала Юлиана Тяжельникова, директор по маркетингу и клиентской лояльности авиакомпании Smartavia.

Наборы «Небо без стресса» — еще один шаг Smartavia на пути внедрения инклюзивного сервиса для пассажиров с РАС. С начала 2025 года авиакомпания совместно с фондом «Антон тут рядом» обучила экипажи и сотрудников наземных служб принципам коммуникации и поддержки пассажиров с ментальными особенностями, добавила на сайт возможность заранее сообщить о необходимой помощи, а также представила антистресс-подушку для авиаперелетов «Обнимусь», созданную для снижения сенсорной перегрузки во время полета.

Вместе с выпуском наборов на сайте авиакомпании Smartavia доступны иллюстрированные социальные истории — инструмент подготовки аутичного пассажира к предстоящему перелету, с помощью которого можно узнать об особенностях на разных этапах путешествия: регистрация в аэропорту, досмотр, посадка на борт самолета, сам перелет и прибытие в город назначения. Как отмечают эксперты, людям с РАС важно заранее понимать предстоящие действия. Это помогает снизить уровень тревоги перед путешествием.

«Из-за особенностей сенсорного восприятия пассажирам с аутизмом часто требуется дополнительная поддержка на борту. Перелет — это новая социальная ситуация и множество непривычных стимулов. Поэтому инструменты сенсорной помощи — это важный способ сделать путешествия доступными», — прокомментировала Полина Толстова, программный директор фонда «Антон тут рядом».

По данным Минздрава РФ, в России проживает более 1,3 млн людей с расстройствами аутистического спектра. Для многих из них авиаперелет может быть связан с чрезмерной сенсорной нагрузкой, а значит — становится причиной отказа от путешествий, учебных и рабочих поездок или встреч с семьей. Действующие в авиакомпании меры помогают пассажирам с РАС спокойнее проходить этапы путешествия и получать поддержку там, где она нужна. Smartavia планирует и дальше развивать инклюзивные сервисы, чтобы сделать перелеты доступными и комфортными для всех категорий пассажиров.

 

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