Ко дню рождения Самары библиотеки СМИБС подготовили большую культурную программу

13 сентября Самаре исполнится 440 лет.

Ко дню рождения любимого города библиотеки СМИБС подготовили большую культурную программу — она охватит все девять районов областной столицы.

Мы приглашаем вас на исторические интерактивы, театрализованные, музыкальные и поэтические постановки, интеллектуальные игры и мастер-классы, чтобы каждый нашёл занятие по душе.

А чтобы вам было проще ориентироваться, готов подробный анонс мероприятий по районам — приходите всей семьёй.

Расписание уже на сайте — clck.ru/3VdS89