Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль в Тбилиси

Организаторы музыкального Zion Festival, который пройдет в Тбилиси, запретили вход россиянам, пишет Telegram-канал SHOT.

В своде правил на сайте продаж билетов Tkt.ge говорится, что гражданам России не разрешат посетить мероприятие.

Те из россиян, кто уже купил билеты, пишут в соцсетях, что раньше такого запрета не было. Часть из них обратилась к омбудсмену Грузии с жалобой на дискриминацию.

Фестиваль запланирован на 25 и 26 сентября на площадке Zion Garden в районе озера Лиси на западе грузинской столицы. Он объединит четыре сцены с электронной музыкой и живыми выступлениями. В программе заявлены десятки грузинских и зарубежных артистов, пишет РИА Новости.