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В Самарской области наградили победителей конкурса грантов для социально ориентированных НКО

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В Самарской области наградили победителей конкурса грантов для социально ориентированных НКО

В четверг, 10 сентября, в Правительстве региона состоялась встреча с представителями социально-ориентированных организаций, ставших победителями регионального конкурса грантов. В этом году финансовую поддержку получат 47 социальных проектов.

В 2026 году общий размер грантового фонда составил свыше 73 млн рублей, максимальная сумма гранта сохранена на уровне 2 млн рублей, срок реализации проектов – 18 месяцев. Конкурс проводился по девяти направлениям, включающим в себя 30 тематик. Заявки подали организации из 22 муниципалитетов региона.

Поддержку социально ориентированных НКО губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев определил как один из приоритетов социально-экономического развития региона. Работа по поддержке общественных инициатив направлена на решение значимых социальных задач и повышение качества жизни населения региона.

«Некоммерческие организации стали полноправными партнёрами регионального правительства в решении важных социальных задач, - подчеркнул заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - В этом году мы провели уже восьмой конкурс социальных проектов. Участниками стали 139 организаций, 47 из которых признаны победителями и получат гранты на реализацию своих инициатив».

Грантовый фонд формируется не только из средств областного бюджета. Ежегодно министерству выделяются средства Фонда президентских грантов на софинансирование конкурса. Общая сумма привлеченных средств за последние 6 лет превышает 230 млн рублей.

При оценке проектов акцент был сделан на патриотическое воспитание, защиту семьи и укрепление института семьи, мероприятия в рамках Года единства народов России, а также поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Одним из победителей стала АНО «Семи рукопожатий» с проектом «Особенная мама». Этот проект способствует сохранению семей, в которых родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Главная задача, как говорят инициаторы, - помочь мамам морально восстановиться и немного отдохнуть от забот. Участники смогут принять участие в творческих мастер-классах, заняться арт-терапией, обратиться за консультацией психолога.

«Мы очень рады, что не в первый раз получаем поддержку Минэкономразвития региона. В нашем НКО около 200 мам, которые воспитывают детей с инвалидностью и на своем опыте знают о потребностях таких родителей. Наша главная задача – чтобы ребенок оставался в семье, сохранять семьи и следить за тем, чтобы мама была, что называется, «в ресурсе», – поделилась президент организации Вера Кобаладзе.

Фото - Минэкономразвития Самарской области

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