В России приняли ГОСТ на оценку сонливости водителя с помощью ИИ

Росстандарт утвердил новый государственный стандарт (ГОСТ), касающийся мониторинга функционального состояния водителей с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили журналисты. Документ вступит в силу с середины июня.

Отмечается, что ГОСТ определит нормы для систем, которые включают компоненты ИИ и предназначены для контроля состояния водителя. Документ будет регулировать этапы внедрения, использования и технического обслуживания таких систем. Для оценки состояния водителя используются системы компьютерного зрения, биометрические датчики и ИИ.

«Прогнозирование должно включать: прогноз краткосрочного изменения состояния водителя (утомление, снижение внимания, стресс, засыпание)», — говорится в документе. Информацию передает РИА Новости.