С июля при переводах через СБП нужно будет указывать ИНН получателя

С 1 июля в России при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указание ИНН, о чем заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков.

Новая мера вводится для борьбы с дропперством. Это схемы, при которых мошенники используют подставных лиц для перевода и обналичивания средств.

Указывать ИНН потребуется при переводах и платежах между физическими лицами, а также при операциях между юридическими и физическими лицами.

По словам Юркова, дроппер может без особых сложностей сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет или даже переоформить паспорт. При этом ИНН остается практически неизменным реквизитом, который физическому лицу значительно сложнее заменить.