Роскосмос открыл электронный отбор в космонавты через Госуслуги с 12 апреля 2026 года
15 апреля в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Мирный труд Праски Витти». Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения Виталия Петрова.
С 13 по 19 апреля в Самарском государственном институте культуры пройдет Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова.
Поздравление губернатора Самарской области В.А.Федорищева с Днем войск противовоздушной обороны России.
В Минобрнауки РФ сообщили о разработке нового перечня вузовских специальностей
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
С июля при переводах через СБП нужно будет указывать ИНН получателя

С 1 июля в России при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указание ИНН, о чем заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков.

Новая мера вводится для борьбы с дропперством. Это схемы, при которых мошенники используют подставных лиц для перевода и обналичивания средств.

Указывать ИНН потребуется при переводах и платежах между физическими лицами, а также при операциях между юридическими и физическими лицами.

По словам Юркова, дроппер может без особых сложностей сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет или даже переоформить паспорт. При этом ИНН остается практически неизменным реквизитом, который физическому лицу значительно сложнее заменить.

Использование ИНН позволит точнее отслеживать подозрительные операции и усложнит использование подставных счетов в мошеннических схемах, пишет РИА Новости.

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
