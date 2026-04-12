Россиянам напомнили срок хранения сваренных на Пасху яиц

Сваренные вкрутую яйца с неповрежденной скорлупой могут храниться в домашних условиях не более семи дней. Об этом 12 апреля сообщила врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

«Согласно санитарным требованиям для организаций общественного питания, срок хранения вареных яиц в холодильнике не должен превышать 36 часов. В быту яйца, сваренные вкрутую, при условии неповрежденной скорлупы могут храниться не более семи дней», — пояснила специалист в беседе с ТАСС.

Она добавила, что пасхальные угощения не нанесут вреда организму, если человек ведет активный образ жизни и много двигается. При выборе праздничной выпечки врач посоветовала ориентироваться на индивидуальные факторы, в том числе на хронические заболевания.

В этот же день руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой сообщил, что скорлупа от пасхальных яиц, а также крошки от кулича не являются самостоятельной святыней даже после обряда освящения, поэтому их можно выбрасывать. Как объяснил священнослужитель, освящение в данном случае предполагает лишь разрешение на употребление данных продуктов в пищу, пишут "Известия".