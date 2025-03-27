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В России предложили правки в ужесточение требований к машинам такси

27 марта 2025 14:00
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В России предложили правки в ужесточение требований к машинам такси

С 1 октября использовать для такси можно будет машины с высокой долей российских компонентов или произведенные в рамках механизма СПИК. Такую версию поправок в законопроект о локализации такси предложили в администрации президента

С 1 октября 2025-го в такси можно будет использовать только машины с определенной оценкой уровня локализации или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Сведения о моделях автомобилей, которые отвечают этим требованиям, будут учитываться в специальной информационной системе. Это следует из текста проекта поправок ко второму чтению в так называемый законопроект о локализации такси, подготовленного администрацией президента и с которым ознакомился РБК.

Речь идет об инициативе, разработанной главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым. Законопроект, который был принят в первом чтении в январе 2024 года, позволяет регионам устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Планируется, что для перевозки будут использоваться только машины с высокой долей российской сборки.

Дата второго чтения пока не назначена, но по словам источника РБК, знакомого с обсуждением, оно может состояться уже в апреле.

Среди инициатив фактически новой версии законопроекта:

  • После 1 марта 2025 года СПИКи остаются возможным вариантом для допуска в региональный реестр легковых такси, но только если их заключение согласовано с правительством;
  • С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов за локализацию;
  • При регистрации такси в региональном реестре будут указаны не только марка машины, ее модель, государственный регистрационный номер и VIN код, но и год выпуска машины.

Инструмент СПИК в России работает с 2015 года (в текущей форме — с конца 2020-го) и предусматривает обязанность инвестора по внедрению или разработке той или иной технологии в обмен на преференции (налоговые льготы, особые условии аренды земельных участков для создания производства и т.д.). За указанный в законопроекте период — 2022-2025 годы, в частности, были подписаны соглашения с «Москвичом» и «Моторинвестом».

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