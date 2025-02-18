В России готовится новый законопроект о такси и детских креслах

В Госдуме зарегистрирован законопроект. Суть его в том, чтобы запретить таксистам повышать стоимость поездки с детским креслом более чем на 5%.
Кроме того, предлагается обязать половину всех водителей частного извоза иметь в наличии эти устройства.
Сейчас многие компании устанавливают наценку в размере 50% на поездки с детьми, что делает услугу менее доступной для семей, пишет Сова.
Законопроект направлен на устранение этой несправедливости и обеспечение равных возможностей для всех пассажиров, независимо от того, едут они с детьми или без них, пишет "Российская газета".
Также в России может появиться налог на заказ такси.
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