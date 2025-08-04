В общественном транспорте Самары планируют внедрить автоматизированную систему оплаты проезда

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МП "Трамвайно-троллейбусное управление" выступило заказчиком работ, связанных с внедрением автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП). Предприятие объявило конкурс на поиск подрядчика, который окажет услуги по внедрению, эксплуатации и сопровождению АСОП.

Одно из условий - участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальная цена контракта - 342,8 млн рублей. Победитель торгов определится после 18 августа.

В настоящее время АСОП действует в нескольких регионах и городах России - в Москве, Владимирской, Ленинградской, Мурманской областях и в Республике Тыва, пишет Волга-Ньюс