В ноябре 2025 года пригородными поездами «Ласточка» в Самарской области воспользовались более 143 тысяч пассажиро

В ноябре 2025 года пригородными поездами «Ласточка» в Самарской области воспользовались более 143 тысяч пассажиров – это очередной показатель стабильного роста.

По направлениям:

Новокуйбышевская – Самара – Тольятти – 113 тыс. человек

Самара – Жигулёвск – 16,7 тыс. пассажиров

Самара – Сызрань – 13,7 тыс. человек

Высокая скорость, комфорт и пунктуальность делают «Ласточку» лучшим выбором для поездок каждый день и на выходные.

Приобрести билеты можно в пригородных кассах АО «Самарская ППК» и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».