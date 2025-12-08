В ноябре 2025 года пригородными поездами «Ласточка» в Самарской области воспользовались более 143 тысяч пассажиро

В ноябре 2025 года пригородными поездами «Ласточка» в Самарской области воспользовались более 143 тысяч пассажиров – это очередной показатель стабильного роста.
По направлениям:
Новокуйбышевская – Самара – Тольятти – 113 тыс. человек
Самара – Жигулёвск – 16,7 тыс. пассажиров
Самара – Сызрань – 13,7 тыс. человек
Высокая скорость, комфорт и пунктуальность делают «Ласточку» лучшим выбором для поездок каждый день и на выходные.
Приобрести билеты можно в пригородных кассах АО «Самарская ППК» и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».