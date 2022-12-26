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В новогоднюю ночь работа общественного транспорта в Самаре будет продлена

26 декабря 2022 17:17
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Массовых мероприятий и салюта в Самаре в новогоднюю ночь не планируется.

В преддверии Нового года работе муниципального общественного транспорта уделяется особое внимание

В Самаре в ночь с 31 декабря на 1 января работа трамваев и троллейбусов продляется до 02:00 1 января. Затем на линию наземный электротранспорт вернется уже в 05:00 1 января. Далее по 8 января он будет курсировать по расписанию выходного дня.

Автобусы будут работать по такому же графику.

Метрополитен с 31 декабря по 8 января работает в режиме выходного дня: с 06:00 до 24:00.

Массовых мероприятий и салюта в Самаре в новогоднюю ночь не планируется. Однако, город ярко украсили, и жители могут посетить эти локации. Самой красочной по традиции сделали площадь Куйбышева.

 

Фото:   администрация Самары

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