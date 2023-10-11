В мэрии прокомментировали возможное увеличение стоимости проезда в Самаре

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Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли в текущих социально-экономических условиях обсудили на заседании комитета думы Самары, курирующего развитие городской инфраструктуры. Было отмечено, что необходим взвешенный подход к вопросу об изменении стоимости проезда.

Перевозчиками отмечена важность поступления дополнительных средств для осуществления текущей деятельности. Они указывают на существенное изменение стоимости материалов, запасных частей, ГСМ и электроэнергии.



Директор МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов рассказал, что наблюдается изменение закупочной стоимости – растут расходы на сырье и материалы, используемые, в частности, для ремонта трамваев и троллейбусов:



- Стоимость запчастей по отдельным позициям за последнее время, с введением санкций и других ограничительных мер, увеличилась в полтора-два раза. Кроме того, выросли эксплуатационные расходы: на электричество, тепло- и водоснабжение. Текущего финансирования с учетом выручки и поступлений из консолидированного бюджета предприятию недостаточно.



Еще одна из негативных тенденций – нехватка персонала, особенно водителей и кондукторов, что сказывается на регулярности работы общественного транспорта. В целях привлечения новых кадров необходима индексация заработной платы, что в свою очередь требует дополнительных средств.



Заместитель директора компании-перевозчика Александр Кочерыгин рассказал, что на данный момент предприятие "Самара Авто Газ" испытывает "кадровый голод" – нуждается в водителях. Несмотря на то, что обеспечивается бесплатное обучение профессии, взаимодействуя с автошколами и другими контрагентами, проблема в полной мере не решается.



- Конечно, работа водителя напряженная – он в ответе за каждого пассажира, комфорт и безопасность рейсов. Это требует соответствующей оплаты труда в качестве одного из стимулов для соискателей вакансий,- пояснил Кочерыгин.



Участники заседания акцентировали внимание на том, что фактически за проезд пассажиры платят дешевле его себестоимости. Но со стороны депутатского корпуса было указано на необходимость взвешенного подхода к вопросу об изменении стоимости проезда и о необходимости учета интересов социально незащищенных категорий пассажиров и улучшении транспортного обслуживания населения.



Последний раз вопрос изменения стоимости проезда поднимался в четвертом квартале 2021 года. С начала 2022 года и до настоящего времени оплата в транспорте не пересматривалась.



Руководитель департамента транспорта администрации Самары Сергей Маркин пояснил, что увеличение стоимости проезда – необходимый шаг, требующий серьезного анализа и ответственной подготовки.



- Предлагаем прийти к этому с минимальными потерями для наших граждан, не затрагивая социально незащищенные слои населения, - пояснил чиновник.



Председатель думы Самары Алексей Дегтев отметил, что выход из сложившейся ситуации – не только посредством поднятия стоимости проезда или повышения зарплаты водителей.



- Несмотря на субсидирование отрасли, необходимо увеличить прибыльность самих перевозок, - сказал депутат.

В дальнейшем все предложения аргументированно продолжат рассматривать с участием широкой общественности, сообщает СОВА.

Фото: freepik.com