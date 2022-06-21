В мае импорт легковых машин китайского производства в Россию снизился в 2,6 раза

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В мае импорт легковых машин китайского производства в Россию рухнул в 2,6 раза: с 84,6 миллиона долларов в денежном выражении, в апреле — до 32 миллионов. При этом резкое сокращение рынка продолжается не первый месяц — еще в мае поставки составляли 190,7 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на таможенную статистику Китая пишет «Коммерсантъ».

Поставки комплектующих в мае оказались несколько выше, чем в апреле — 81,3 миллиона долларов против 76,3 миллиона. Но все равно речь идет о сильном сокращении по сравнению с мартовским уровнем, когда поставки составили 117,1 миллиона.

Импорт запчастей могли поддержать российские автоконцерны. Например, «АвтоВАЗ» после ухода Renault пытается переориентироваться на китайских поставщиков, у «КамАЗа» в партнерах есть китайская JAC, а ГАЗ и УАЗ и ранее частично завозили комплектующие из КНР.

Автомобили китайского производства в Россию поставляют, например, Chery и Changan. У Geely есть производство в Белоруссии, а у Haval — в Тульской области.