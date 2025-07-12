 В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение в связи с проведением форума «иВолга»

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С 24 по 29 июля в Самаре, на территории у Мастрюковских озер, состоится Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга».

В связи с проведением мероприятия и подготовкой площадки с 8:00 14 июля до 20:00 1 августа будет временно ограничено движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный – от ул.Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП №1 до КПП №2).

Ограничение не распространяется на спецмашины оперативных служб – полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области.