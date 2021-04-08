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В Казани до 2025 года появится беспилотное метро

8 апреля 2021 11:27
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В Казани до 2025 года появится беспилотное метро

Президент Татарстана Рустам Минниханов и совладелец «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Андрей Бокарев обсудили дорожную карту создания первого в России беспилотного метрополитена.

В 2021 году отдельные участки линии метро в Казани оснастят системой контроля платформенного пространства. На некоторых поездах установят систему обнаружения препятствий.

Дальше будут тестировать и оценивать эффективность работы беспилотного метро. До 2025 года планируют полноценный запуск.

"Полная автоматизация движения в метро – вопрос ближайших 2–3 лет, при этом требуется уделять внимание минимизации интервалов движения", - ь— управляющий директор по развитию интеллектуальных систем управления ТМХ, глава компании «Локотех-сигнал» Андрей Романчиков

В Локотех-сигнал уже разработали базовую технологию беспилотного движения Ctrl@Vision. Она позволяет обнаруживать препятствия, контролировать пространство, мониторить в реальном времени состояние и действия машиниста, дистанционно управлять подвижным составом, распознавать сигналы светофоров и прочее, сообщает Артём Баусов.

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