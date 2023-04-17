В Госдуме предложили смягчить наказание за вождение без документов на машину

93

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство законопроект, в котором предлагает не отправлять на спецстоянку транспорт водителей, забывших дома документы на машину. Об этом депутат рассказал «Парламентской газете».

Нилов заявляет, что подобные ситуации не угрожают дорожному движению. Однако если автомобиль числится в угоне либо на него вообще нет документов со специальными отметками, требуемыми законодательством Таможенного союза, то штраф и эвакуация оправданны.

Кроме того, по словам депутата, современные технологии позволяют идентифицировать человека и автомобиль без бумажного удостоверения.

«Уже сегодня мы используем ОСАГО в электронном виде. Скоро, убежден, сможем использовать все документы в электронном виде, чтобы не носить с собой. Тем более что это неудобно», — сказал депутат.

Он также привел в пример женщин, у которых часто много сумок и они могут забыть переложить документы. «В этом случае все: машину забрали и отвезли на штрафстоянку. А если мать перевозит ребенка-инвалида или едет сама в больницу? Ведь это ненужная абсолютно мера, если автомобиль не числится в угоне», — заявляет Нилов.