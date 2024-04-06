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В Госдуме обсуждают инициативу ввести госномера для самокатов

6 апреля 2024 12:37
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В Госдуме обсуждают инициативу ввести госномера для самокатов

Депутаты Госдумы, бизнесмены и представители профильных министерств обсуждают инициативу создать государственный реестр для учета электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. В законопроекте указывается, что в случае одобрения закон начнёт действовать с 1 марта 2025 года.

Авторы документа предлагают сделать постановку СИМ на учет обязательной для граждан, предпринимателей и юридических лиц.

Целью создания и ведения реестра декларируется контроль за соблюдением ПДД пользователями электросамокатов, а также прочие виды надзора и учета СИМ.

Владельцы СИМ будут обязаны обратиться к оператору реестра для постановки на учет в течение 10 дней после покупки. Это предлагается делать в электронной форме через "Госуслуги". Идентифицировать самокат будет уникальный учётный номер.

Сам реестр также предполагается вести в электронной форме, пишет Смотрим.

Теги: Городской транспорт

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