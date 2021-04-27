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В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел «Пятилетка»

27 апреля 2021 09:34
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В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел Пятилетка»

В этом году в городе должен появиться первый транспортно-пересадочный узел «Пятилетка», на котором пассажиры смогут с комфортом пересесть на различные виды транспорта: железнодорожный, метрополитен, трамвай, троллейбус или автобус. Туда предполагается завести ряд межмуниципальных маршрутов.

Несмотря на все сложности коронавирусного года, транспортная отрасль в Самаре не только не сдала позиции, а продолжила реализовывать новые программы по развитию инфраструктуры. Об этом шла речь 22 апреля на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии думы Самары.

Как пояснили представители мэрии депутатам гордумы, в прошлом году в связи с пандемией COVID-19 на общественном транспорте Самары произошло заметное снижение пассажиропотока, в первом квартале 2021 года эта тенденция сохранилась. Вместе с тем стоимость проезда для жителей города удалось удержать на уровне прошлого года, в том числе были сохранены все льготные билеты - для школьников и студентов, социальные и безлимитные карты. Всего за 2020 год общественным транспортом воспользовались 127,5 млн пассажиров.

Эпидемия также не смогла помешать процессу обновления подвижного состава. Пока больше повезло метрополитену - в 2019-2020 годах были приобретены четыре новых вагона, шесть вагонов были капитально отремонтированы. В этом году запланирован капремонт еще шести вагонов, таким образом, к концу года в Самаре появятся еще два новых четырехвагонных поезда - комфортных и современных. Все станции метро теперь оснащены аппаратами по продаже жетонов, более 95% продаж стали автоматическими.

Для удобства пассажиров на специальном сайте размещается информация о расписании движения транспорта и прогнозах прибытия на конкретную остановку.

Кроме того, в наземном транспорте активно устанавливаются валидаторы - за два года ими полностью оснащены три трамвайных маршрута. В этом году валидаторами оснастят еще один трамвайный маршрут и один троллейбусный. В любом случае решение, воспользоваться ли новой функцией оплаты или услугами кондуктора-контролера, остается за пассажиром.

Ведется работа по обеспечению доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных граждан. Совместно с областной организацией слепых реализовано совместное мероприятие по оснащению трамвайных вагонов наиболее востребованных маршрутов внешними звуковыми устройствами. Это направление работы будет продолжено.

Еще один транспортно-пересадочный узел должен появиться в перспективе в районе стадиона «Солидарность Арена», где также можно будет пересесть с пригородных на городские маршруты. При проектировке узлов, дептранс руководствуется концепцией, согласно которой пригородный транспорт не должен загружать городские улицы, пишет СО ОНЛАЙН.

Сезон дачных перевозок стартует с 1 мая. Начнут работу все 29 садово-дачных маршрутов - без изменений по сравнению с предыдущим годом. Важно, что стоимость проезда и объем льгот также остались в силе, на уровне 2019 года , – отметил председатель профильного думского комитета Вячеслав Дормидонтов.

Проверили и дачные дороги - в итоге все маршруты признаны пригодными для организации перевозок.
Перевозить горожан по дачным маршрутам, как и прежде, будут компания «СамараАвтоГаз» и ее субподрядчики. Автобусы - всего их 57 - будут осуществлять перевозки с остановок: автостанция «Аврора», «Завод «Металлург», «Улица Георгия Димитрова», «Дом печати», «Поселок Управленческий», проспект Ленина (остановка общественного транспорта «Первомайская»), Хлебная площадь, улица Бакинская, пригородный автовокзал (остановка «Улица Агибалова»).

С мая по сентябрь транспортное обслуживание садоводов будет организовано по средам, пятницам, выходным и праздничным дням (за исключением 2 и 9 мая, когда состоятся массовые перевозки на городские кладбища). В октябре дачные автобусы будут курсировать только по выходным.

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