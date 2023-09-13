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В день проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в Самаре будет ограничено движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети

13 сентября 2023 10:35
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В день проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в Самаре будет ограничено движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети

16 сентября 2023 года с 06:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;
- по Проезду № 2;
- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Помимо этого, с 18:00 15 сентября 2023 года до 16:00 16 сентября 2023 года на вышеуказанном участке улицы Арена 2018, на Проезде № 2 и улице Дальней будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

В части работы общественного транспорта принято решение о том, что в период с 06:00 до 16:00 16 сентября 2023 года отменят движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 83 «Улица Ташкентская – Жилой комплекс «Лесная поляна».

Теги: Городской транспорт

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