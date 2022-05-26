В день проведения музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самаре усилят работу общественного транспорта

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1 июня 2022 года в амфитеатре на склоне у площади пройдет музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Он начнется в 21:00 и завершится в 23:00. По информации организаторов, мероприятие планируют посетить порядка 2 тысяч зрителей.

Для удобства горожан и гостей Самары будет усилена работа общественного транспорта: по окончании фестиваля подадут дополнительный подвижной состав. Как сообщает городской Департамент транспорта, автобусы маршрутов №№ 1, 67, 41 и 34 сосредоточат на улице Молодогвардейской возле площади Славы.

Фото: администрация Самары